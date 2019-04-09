الأمم المتحدة: إرجاء “الملتقى الوطني” بين الأطراف الليبية الى أجل غير مسمى بسبب أعمال العنف – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2019 - 21:41

الأمم المتحدة: إرجاء “الملتقى الوطني” بين الأطراف الليبية الى أجل غير مسمى بسبب أعمال العنف

منذ 53 mins 9 April، 2019
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة
الامم المتحدة

أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة الثلاثاء إرجاء “الملتقى الوطني” بين الأطراف الليبية الذي كان من المرتقب عقده من 14 الى 16 نيسان/أبريل في وسط-غرب ليبيا، الى أجل غير مسمى، بسبب المعارك في جنوب العاصمة.

وقال سلامة “لا يمكن لنا أن نطلب الحضور للملتقى والمدافع تضرب والغارات تشن”، مؤكدا تصميمه على عقد الملتقى الوطني الليبي “بأسرع وقت ممكن”.

وكان من المقرر أن يعقد الملتقى الوطني برعاية الأمم المتحدة في غدامس غرب ليبيا، بهدف وضع “خارطة طريق” لإخراج البلاد من الفوضى ومن أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة منذ سقوط معمر القذافي عام 2011.

وأضاف سلامة “أكرر لكم حرصي أكثر من أي وقت مضى على عقد الملتقى الوطني في أقرب وقت لأنه لا يحق لنا أن نسمح بإفساد هذه الفرصة التاريخية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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