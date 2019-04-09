غرفة التحكم المروري: جريحان في تصادم بين سيارتين محلة في صور جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2019 - 21:41

غرفة التحكم المروري: جريحان في تصادم بين سيارتين محلة في صور جنوب لبنان

منذ 46 mins 9 April، 2019
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