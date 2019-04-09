غرفة التحكم المروري: جريحان في تصادم بين سيارتين محلة في صور جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2019 - 21:41
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الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في يوم الجريح المقاوم الاربعاء 10 نيسان الساعة 16:30 بتوقيت بيروت
الإمام الخامنئي أمام جمع من منتسبي الحرس الثوري وعائلاتهم: واشنطن لن تحقق أهدافها بإدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب
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رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي: قرار ترامب بشأن الحرس الثوري هو حماقة إرضاء للصهاينة ولإشعال الحرائق
الرئيس بري بعد استقبال الرئيس البلغاري: بحثنا أوضاع لبنان والمنطقة وموضوع الحدود البحرية والاعتداءات الاسرائيلية
وزير الزراعة اللبناني اتفق مع نظيره السوري على تشكيل لجان مشتركة وإعادة تفعيل الاتفاقيات الموقعة عام 2010 بين البلدين
الوزير باسيل: المبروك نقولها عندما تصبح الكهرباء 24/24 ساعة لأنها الخطة الثالثة التي تقر منذ العام 2010
النائب كنعان من واشنطن: مسألة النازحين لا يجوز أن تدخل بحسابات البنك الدولي الاستثمارية والتنموية طويلة الأمد في لبنان
نسبة التصويت في انتخابات الكنيست الصهيوني بلغت 61.3 بالمئة حتى الثامنة مساء بتوقيت القدس المحتلة
بنيامين نتانياهو يعقد اجتماعاً في مقره بالقدس المحتلة بمشاركة ممثلي الليكود بعد معلومات عن تدني نسب التصويت للحزب
نادي الأسير الفلسطيني: انضمام قرابة 400 أسير في معتقلات الاحتلال إلى الإضراب المفتوح عن الطعام
مواقع كردية: مقتل 9 أشخاص بينهم نساء وأطفال وعدد من الجرحى بانفجار لغم وسيارتين مفخختين في شارع الباسل بمدينة الرقة
مسؤول في حزب العدالة والتنمية التركي: الهيئة الانتخابية العليا "رفضت طلبنا إعادة فرز كل الأصوات في اسطنبول"
وكالة أنباء الأناضول: السلطات التركية تصدر مذكرات توقيف بحق أكثر من 400 شخص تتهمهم بالعلاقة مع جماعة غولن
مصادر يمنية: إطلاق صاروخ زلزال 1 وعدد من القذائف على تجمعات مرتوقة العدوان شمال مثلث عاهم في حجة
سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج في الخرطوم: على السلطات السودانية تقديم "خطة للانتقال السياسي تحظى بمصداقية"
ليبيا: مصادر ملاحية تعلن أنه سيعاد فتح مطار معيتيقة في طرابلس أمام الرحلات الليلية بعد تعرضه لغارة جوية
مسؤول في وزارة الحرب الأميركية: استراتيجيتنا هي مواصلة دعم حكومة الوفاق الوطني الليبية والوضع الراهن مقلق جداً
الرئيس ترامب: على الاتحاد الأوروبي أن يكف عن "استغلال" الولايات المتحدة في المجال التجاري منذ سنوات
واشنطن تعلن اتخاذ تدابير مضادة ضد إيرباص تهدد بتجديد التوترات التجارية بين الأوروبيين والأميركيين
كارلوس غصن يؤكد أنه بريء من كل التهم الموجهة إليه ويتهم قادة شركة نيسان بـ"الغدر ولعب لعبة قذرة جداً ضده"
اختفاء طائرة مقاتلة من طراز أف - 35 تابعة لسلاح الجو الياباني من على شاشات الرادار أثناء تحليقها فوق المحيط الهادئ
النيابة الروسية: اختلاس مبالغ تفوق 20 مليون يورو من الصناعات العسكرية وبرامج تسلح جديدة في روسيا
وزير العدل الأميركي: سننشر تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي بالانتخابات بنسخته المنقحة خلال أسبوع
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غرفة التحكم المروري: جريحان في تصادم بين سيارتين محلة في صور جنوب لبنان
منذ 46 mins
9 April، 2019
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مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الثلاثاء في 9-4-2019
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