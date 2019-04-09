القوات المسلحة اليمنية: 1221 خرقا للعدوان بالحديدة و97 غارة وزحفا بباقي الجبهات

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع “سقوط عشرات المدنيين جراء استمرار العدوان ومرتزقته في خروقاتهم واستهداف الأحياء السكنية ومنازل ومزارع المواطنين بالحديدة وغارات الطيران والتصعيد العسكري في باقي الجبهات خلال أسبوع”.

وأوضح سريع أن “خروقات العدوان ومرتزقته في الحديدة تجاوزت خلال أسبوع أكثر من 1221 خرقا تنوعت بين إطلاق 16 صاروخ و41 قنبلة و416 قذيفة مدفعية و415عملية إطلاق نار من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقيامهم ب 262 عملية تعزيز وتحركات لقواتهم ومقاتليهم وعمليتي استحداثات وتحصينات فيما ارتكب طيران العدوان 69 خرقا بمواصلة تحليقه في أجواء الحديدة”.

ولفت سريع الى أن “طيران العدوان الحربي واصل ارتكاب مزيد من الجرائم بحق المواطنين المدنيين في عدد من المحافظات حيث شن 97 غارة منها 10 غارات على كتاف وغارتين على الملاحيط وست غارات على باقم وثمان غارات على البقع و10 غارات قبالة نجران بمحافظة صعدة وتسع غارات على حرض وغارة على مستبا وخمس غارات على حيران وغارتين على المزرق وغارة على ميدي وغارة على عبس بمحافظة حجة و30 غارة على نهم وأربع غارات على العشاش بمحافظة صنعاء وأربع غارات على الضالع وغارة على الوهبية بالبيضاء وثلاث غارات على أمانة العاصمة”.

واشار سريع الى ان “أبطال الجيش واللجان الشعبية صدوا وأفشلوا 42 زحفا ومحاولة تسلل للمرتزقة إلى مواقع قواتنا منها 23 زحفا ومحاولة تسلل قبالة نجران وجيزان وعسير و3 في الاقروض والصلو بتعز و10 في نهم وزحف ومحاولتي تسلل في الجوف وزحفين ومحاولة تسلل في الضالع”.

من جهة ثانية، قال سريع إن “أبطال قواتنا المسلحة واللجان الشعبية استهدفوا مواقع وتجمعات وتحركات وخطوط إمداد العدو ب 57 عملية عسكرية منها 11 عملية هجومية و20 عملية إغارة و26 عملية عسكرية نوعية”، مؤكدا أن “مقاتلينا الأبطال تمكنوا بعون الله من تطهير وإحكام السيطرة على عدد من المواقع التي كان العدو قد تقدم فيها كما تمكنوا من قنص أكثر من 56 مرتزقا منهم 38 مرتزقا بينهم 3 مرتزقة سودانيين تم قنصهم قبالة جيزان ونجران وعسير و5 مرتزقة في الشقب بتعز و11 في نهم و2 في أسطر بالجوف فيما قتل 3 مرتزقة وأصيب خمسة آخرون في المتون بالجوف فيما لقي قائد فريق الهندسة وطاقمه ومرافقيه وقائد كتيبة الشرطة العسكرية ومرافقيه مصرعهم في عملية نوعية للجيش واللجان بالبقع”.

وأضاف سريع أن “مقاتلي الجيش واللجان تمكنوا بعون الله من إحراق وإعطاب 62 ما بين دبابة وعربة وآلية وطقم منها دبابة وخمس مدرعات وآليتين وثلاثة أطقم للمرتزقة في نهم ودبابة وآلية وطقمين في مريس بالضالع وتدمير وإعطاب 18 آلية و8 أطقم قبالة نجران وجيزان وعربة وآليتين في حيران والمزرق إلى جانب تدمير وإعطاب 18 طقما في البقع والأجاشر وصرواح ومريس وصبرين والشقب”.

المصدر: بريد الموقع