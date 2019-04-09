“تيار الوفاء”: القرار الاميركي بحق الحرس الثوري الايراني خطوة متهورة

أكد “تيار الوفاء الإسلامي” في البحرين في بيان له الثلاثاء ان “القرار الاميركي باعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية هو خطوة متهورة”، وتابع “انبرى الحلف الأمريكي الصهيوني السعودي وأذنابه كالنظام الخليفي محتفيا مبتهجا، كمن يبحث عن انتصارات وهمية على الصعيد السياسي”.

وقال التيار “يرجعنا القرار الأمريكي الأخير إلى إصدار الإدراة الأمريكية بتاريخ 17 مارس/آذار 2017 قرارا تنفيذيا بإدراج القيادي في تيار الوفاء الإسلامي السيّد مرتضى السندي في قائمة الإرهاب الدولي”، واضاف “القرار الأمريكي حينها عكس مرور النظام الخليفي بتحديات أمنية واقتصادية كبرى وفشل مشروع أمريكا والسعودية بالقضاء على الثورة وإنهاء مقاومة شعب البحرين لصالح النظام الخليفي”، وذكر “سبق ان حاكمت الإدارة البريطانية المعارض البارز عبد الرؤوف الشايب بتهمة العلاقة مع معارضين وصفتهم الإدارة البريطانية بالإرهابيين”.

وشدد التيار على ان “الجمهورية الإسلامية الايرانية طالما كانت سندا للأمة الإسلامية وقضايا الشعوب المظلومة لا سيما قضية شعب البحرين”، وتابع “كان شيطنة الجمهورية الإسلامية هو هدف أمريكي وسعودي وخليفي لا يغيب عن تصريحات المسؤولين في هذا الحلف الشيطاني وعن مؤتمراتهم”، واوضخ ان “سياسة النظام الخليفي قائمة على العداء لقوى التحرر في المنطقة، والارتباط بالأساطيل الأجنبية واعتبار موضوع القدس وفلسطين قضية جانبية لا قيمة لها”.

من جهة ثانية، دعا التيار “أبناء الشعب البحريني للتواجد الحاشد في ميادين التظاهرات المناهضة لاستضافة الوفد الصهويني في مؤتمر ريادة الأعمال في البحرين المزمع إقامته في منتصف الشهر الجاري”.

المصدر: بريد الموقع