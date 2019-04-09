الرئيس بري عرض والرئيس البلغاري العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم في عين التينة، الرئيس البلغاري رومين راديف والوفد المرافق، وجرى عرض للعلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين لبنان وبلغاريا.

وبعدما ودع ضيفه عند مدخل مقر عين التينة قال بري للصحافيين: “كان بحث عام تناول الوضع في المنطقة والوضع اللبناني، سواء الوضع الاقتصادي أو موضوع الحدود البحرية والاعتداءات الاسرائيلية. كذلك تناولنا الازمة الناتجة من قضية النازحين وتبادلنا الآراء حول التطورات. وعرضنا الوضع في بلغاريا وعمل البرلمانين في البلدين”.

وسئل عن زيارته للعراق وقطر ونتائجهما المهمة، فأجاب: “بقدر ما هي مهمة لا استطيع ان ألخصها لكم الان”.

وسئل عن جلسة تشريعية فاكتفى بالقول “بعدين، بعدين”.

وكان بري استقبل نائبة الامين العام للامم المتحدة السيدة أمينة محمد والوفد المرافق وعرض معها الوضع في لبنان والمنطقة وقضية النازحين السوريين.

المصدر: الوكالة الوطنية