قوى الامن الداخلي : توقيف سارق في الشياح

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه “تداول أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات وصور تظهر شخص مجهول الهوية يقوم بالسرقة من داخل محلات وورش صناعية في محلتي العمروسية / الشويفات وطريق المطار.

على الأثر، ونتيجة المتابعة الحثيثة والاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت مفرزة الضاحية القضائية في وحدة الشرطة القضائية من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى:

– ا. ق. (مواليد عام 1994، لبناني)

بتاريخ 8/4/2019، جرى توقيفه في محلة الشياح.

وتم ضبط دراجة آلية كان قد أقدم على سرقتها من محلة برج البراجنة، وبداخلها أدوات مسروقة وأخرى تستخدم في عمليات السرقة.

التحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام