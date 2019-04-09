إيران تكشف عن 114 إنجازا نوويا جديدا

كشفت إيران اليوم الثلاثاء عن 114 إنجازا نوويا جديدا بمناسبة الذكرى السنوية الـ13 لليوم الوطني للتكنولوجيا النووية.

وزار الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني محطتي فوردو ونطنز بغرض إزاحة الستار عن الإنجازات الجديدة، إلى جانب تدشين 4 مشاريع من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة.

كما تم تدشين سلسلة تضم 20 جهاز طرد مركزي من الجيل الثالث المتطور IR6، ومركز إدارة نفايات تخصيب اليورانيوم في محطة نطنز النووية.

ويشارك في المراسم عدد من المسؤولين العسكريين والحكوميين، بمن فيهم رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، علي أكبر صالحي، ومساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية، سورنا ستاري.

وتشهد الصناعة النووية في إيران تقدما متواصلا خلال السنوات الأخيرة، حيث تم عرض 44 إنجازا في هذا المجال قبل عامين.

المصدر: روسيا اليوم