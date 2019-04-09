طرابلس: ماكرون أبلغ السراج “رفضه التام” لهجوم حفتر

اتصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين برئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية ليبلغه “رفضه التام” لهجوم المشير خليفة حفتر على العاصمة الليبية، وفق بيان صادر عن جهاز الإعلام التابع لفايز السراج.

وأكد قصر الإليزيه حصول المكالمة الهاتفية مع السراج، من دون أن يكشف مضمونها.

ووفقا لبيان حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تتخذ طرابلس مقرا ويعترف بها المجتمع الدولي، فإن “الرئيس الفرنسي أعلن رفضه التام للهجوم على العاصمة وتعريض حياة المدنيين للخطر، وشدد على الحاجة إلى وقف هذا الهجوم”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية