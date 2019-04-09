اليمن: أحزاب اللقاء المشترك تدين إعلان واشنطن تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

عبرت أحزاب اللقاء المشترك في صنعاء عن إدانتها ومقتها للإعلان الأمريكي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية فيما هي الراعي الأول للإرهاب عبر أدواتها القاعدة وداعش وبعض الأنظمة التابعة لها، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في سياق استمرار العربدة الأمريكية في المنطقة وتأجيج الصراعات والمواجهات والفتن وضمن سلسلة طويلة من السياسات المستهدفة لجمهورية إيران الإسلامية وأمن المنطقة وتزيد من حالة التوتر والتأزيم وفرص اندلاع الحروب فيها.

وحملت أحزاب المشترك الإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن هذا الموقف كونها صانعة الإرهاب وراعية التطرف في البلدان العربية والإسلامية والعالم، كما تحملها تداعيات وعواقب ما ستؤول إليه الأمور.

وأشارت إلى أن ترحيب بعض الأنظمة العربية العميلة بهذا الإعلان يجعلها في إطار الموقف الصهيوني الذي يحاول عبثا فرض صفقة القرن الفاشلة لا محالة.

ودعت أحزاب المشترك كل أحرار العالم للرد بكل الوسائل على العربدة والغطرسة الأمريكية التي تصف كل من يقف ضد سياساتها وأطماعها ونفوذها بالإرهاب.

المصدر: وكالة يونيوز