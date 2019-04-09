أردوغان: الميليشيات الكردية ليست أقل خطورة من “داعش”

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين، أن بلاده تعتزم مواصلة جهودها في مواجهة الإرهاب في سوريا على أساس تفاهم مع روسيا.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعقب محادثاتهما في موسكو، قال أردوغان: “ستمضي تركيا قدما في محاربة المنظمات الإرهابية في سوريا على أساس التفاهم مع روسيا”. وأشار إلى أن إدلب تمثل منطقة “بالغة الحساسية” بالنسبة لتركيا، مضيفا: “لقد اتخذنا حتى هذا اليوم كل الخطوات اللازمة وسنواصل اتخاذ غيرها”.

وذكّر الرئيس التركي بأن بلاده تنظر إلى منظمتين كرديتين تعملان في شمال سوريا، هما “وحدات حماية الشعب” (التي تشكل “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة أمريكيا جل مقاتليها) و”الاتحاد الديمقراطي”، على أنهما تنظيمان إرهابيان يمثلان تهديدا على أمن تركيا والمنطقة ليس بأقل من التهديد الآتي من تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأضاف أردوغان: “أعتقد أن هذا التهديد يجب إزالته إلى جانب اجتثاث داعش”.

مع ذلك، فقد أعلن أردوغان أن حل الأزمة السورية يجب أن يكون دبلوماسيا، وأن الطرفين التركي والروسي اتفقا على أنه لا يمكن تحقيق التسوية في سوريا إلى بالطرق السياسية”.

المصدر: وكالات