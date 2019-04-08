محادثات بين بوتين وأردوغان حول منظومة إس-400 و”مشاريع أخرى واعدة”

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين نظيره التركي رجب طيب إردوغان لبحث صفقة منظومة صواريخ إس-400 التي ترفضها واشنطن، بالإضافة إلى مناقشة “مشاريع أخرى واعدة” على صعيد التعاون العسكري.

وعبر بوتين خلال محادثات في الكرملين عن رغبته بالتباحث بشأن “أهداف جدية ترمي إلى تعزيز التعاون العسكري والتقني” بين موسكو وأنقرة. وقال إن “الأمر يتعلق بالدرجة الأولى باستكمال تنفيذ عقد توريد منظومة إس-400 الدفاعية الجوية”.

وأشار الرئيس الروسي كذلك إلى “مشاريع واعدة أخرى مدرجة أيضا على جدول الأعمال تتعلق بتوريد معدات روسية إلى تركيا”.

وتأتي تصريحات بوتين بعد ثلاثة أيام من تجديد إردوغان الذي يزور موسكو للمرة الثالثة منذ بداية العام الحالي، رغبته باستكمال صفقة شراء منظومة إس-400 رغم تحفظات واشنطن. وستصدر الشحنات الأولى لهذه المنظومة في تموز/يوليو المقبل، وفقا لإردوغان.

وتحض حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تركيا على الاختيار بين منظومة الدفاع الروسية ومقاتلات اف-35 التي ترغب أنقرة أيضا في الحصول عليها، وعلقت توريد معدات مرتبطة بهذه المقاتلات إلى الحكومة التركية.

وسبق لواشنطن التي تخشى من تمكن البطاريات الروسية من اختراق البيانات التكنولوجية للمقاتلات الأميركية وحلف شمال الأطلسي، أن عرضت على أنقرة صواريخ باتريوت الاميركية كبديل. وتؤكد الولايات المتحدة أيضا أن النظام الدفاعي الروسي لا يتواءم ومعدات حلف شمال الأطلسي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية