بوغدانوف: العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية على وشك الانتهاء

صرّح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الاثنين، أن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية على وشك الانتهاء، مشيرا إلى أنه قد تكون هناك اتفاقات معينة قبل الجولة المقبلة من محادثات أستانا في أواخر نيسان/ أبريل. وقال بوغدانوف، للصحفيين على هامش جلسة مجلس الأعمال الروسي العربي “العمل [على تشكيل اللجنة الدستورية] جار. سيتم مناقشته هناك أيضا [في محادثات بصيغة أستانا]، ربما قد تكون هناك بعض اتفاقات قبل ذلك، حيث أن اليوم هنا اجتماع مهم”.

يأتي ذلك في وقت سبق أن أعلنت فيه الخارجية في كازاخستان أن الجولة القادمة من محادثات أستانا حول سوريا من المقرر عقدها، يومي 25 و 26 نيسان /أبريل، في نور سلطان”. يذكر أن مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في مدينة سوتشي، في كانون الثاني/يناير عام 2018، اتخذ قراراً بشأن تشكيل لجنة دستورية من شأنها وضع دستور سوريا الجديد.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية