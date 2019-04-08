رئيسة الوزراء البريطانية في ضيافة ميركل وماكرون لبحث ملف “بريكست”

تجري رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء، مباحثات في ألمانيا مع المستشارة أنغيلا ميركل، وفي فرنسا مع الرئيس إيمانويل ماكرون، حول قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست”. ونقل موقع الحكومة الألمانية الاثنين عن الناطق باسمها ستيفن سايبرت، أن “المستشارة أنغيلا ميركل ستستقبل رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بمقر المستشارية الاتحادية، غدا الثلاثاء، حيث تتبادلان الآراء حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.

فيما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) عن بيان للرئاسة الفرنسية أن “ماكرون يستقبل الثلاثاء ماي لمباحثات حول بريكست”. وتعثرت مفاوضات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي بعد رفض مجلس العموم البريطاني ثلاث مرات اتفاقاً تفاوضت عليه ماي للخروج من الاتحاد، ولم ينجح البرلمان في تحقيق أغلبية لأي بديل للاتفاق.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية