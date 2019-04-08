العدو الاسرائيلي خرق السيادة اللبنانية بحرا

جدد العدو الاسرائيلي خرقة للسيادة اللبنانية بحرا، في انتهاك فاضح لكل القرارت الدولية لا سيما القرار رقم 1701.

وقالت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه في بيان لها الاحد “أقدمت 3 زوارق حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 7/4/2019 ما بين الساعة 12.44 والساعة 13.25، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة(جنوب) على مرحلتين، لمسافة أقصاها 792 مترا ولمدة أقصاها 55 دقيقة”.

ولفت البيان الى انه “تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان(اليونيفيل)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام