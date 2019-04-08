العدو يقرر فرض إغلاق شامل على الضفة وغزة يوم الانتخابات الاسرائيلية

ذكرت وسائل اعلام العدو الاسرائيلي أن جيش الاحتلال الصهيوني سيفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة والمعابر في قطاع غزة في يوم الانتخابات للكنيست الحادية والعشرين.

ولفتت وسائل الاعلام الى إنه “وفقا لتقييم الوضع الأمني وتوجيهات القيادة السياسية سيتم فرض إغلاق عام على منطقة الضفة وسيتم إغلاق المعابر في قطاع غزة اعتبارًا من الثلاثاء 9 أبريل 2019 وسيبدأ الإغلاق في منتصف الليل (في الفترة بين الاثنين والثلاثاء)”.

وأشارت وسائل اعلام العدو الى أنه “سيتم فتح المعابر ورفع الإغلاق يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل (نيسان) 2019 في منتصف الليل (في الليلة بين الثلاثاء والأربعاء) ، وفقاً لتقييم الوضع وساعات العمل في الروتين”.

واضافت وسائل الاعلام انه “خلال الإغلاق يُسمح بأكثر من الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية، رهنا بموافقة منسق الأنشطة الحكومية في المناطق”.

المصدر: فلسطين اليوم