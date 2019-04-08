الرئيس عون: لتنسيق عربي حول فلسطين واذا لم تعد الارض موجودة من الطبيعي ان يفقد “السلام”

اكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون انه “اذا لم تعد الارض موجودة، من الطبيعي ان يفقد السلام ايضا، لان الارض والسلام وحدة لا تتجزأ”. وشدد على “وجوب اتخاذ موقف عربي موحد تجاه هذا الامر او على الاقل التنسيق حول قضية فلسطين والقدس”.

وقال الرئيس عون في حديث للتلفزيون التونسي خلال زيارته تونس مؤخرا وبثت الاحد إنه “ليس من المقبول تلقي ضربتين على معالم الاسلام والمسيحية والاراضي المقدسة في القدس، وسط صمت الجميع”، وتابع “في ما خص افق الصراع العربي- الاسرائيلي، الامر يعود الى مدى القدرة على توحيد كلمة العرب”.

من جهة ثانية، أكد الرئيس عون ان “العلاقة بين تونس ولبنان قوية وقائمة على قيم مشتركة تحترم حرية المعتقد وحق الاختلاف وليس الخلاف، وحرية الرأي وفق ما تنص عليه الاصول الديمقراطية”.

ولفت الرئيس عون الى “اننا في لبنان توصلنا الى التوافق على مبدأ ان من ينتصر او يخسر في رهانه السياسي سيبقى في هذا الوطن ومن الافضل له ان يكون مزدهرا، وعليه، لا لزوم للاختلاف والحاق الضرر بالوطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام