غرفة التحكم المروري في لبنان: جريح بانقلاب سيارة على اوتوستراد المنصف قضاء كسروان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 8 2019 - 05:39
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الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في يوم الجريح المقاوم الاربعاء 10 نيسان الساعة 16:30 بتوقيت بيروت
ملتقى اقتصادي إيراني - عراقي في طهران يؤكد على أن التعاون بين البلدين يصب في مصلحة أمن الشرق الأوسط واستقراره
وزير النفط الإيراني: بغداد وطهران توصلتا إلى تفاهم بشأن تطوير حقلي نفت شهر وخرمشهر النفطيين على الحدود المشتركة بينهما
وزير الخارجية الإيراني يحذر من أن الإجراء الأميركي المحتمل بإدراج الحرس الثوري في قائمة الارهاب سيشكل كارثة لأميركا
قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري: لن تنعم اميركا بالهدوء في غرب آسيا إذا أدرجت الحرس على قائمة الإرهاب
رئيس الحكومة العراقية: لن نسمح بإستخدام العراق للعدوان على ايران ولا نريد أن نكون جزءاً من العقوبات المفروضة على طهران
حزب الله: أيام عصيبة مرت وما زال الشعب الإيراني الشريف يواجه السيول الجارفة في عدد من المحافظات بصبر وثبات
حزب الله: في الوقت الذي يُقدم فيه الإيرانيون صورة عن التعامل الإنساني والأخلاقي تظهر الصورة الوحشية للإدارة الأميركية
حزب الله: الإدارة الاميركية تخطط لوضع حرس الثورة على لائحة الإرهاب في الوقت الذي يقوم فيه بدور كبير بمواجهة السيول
قائد قوات القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني يتفقد المناطق المنكوبة بالسيول في خوزستان جنوب غرب ايران
رئيس الأركان الإيرانية: أكثر من 30 ألفاً من أفراد القوات المسلحة يساهمون في عمليات الإغاثة في خوزستان
وزير الدفاع الإيراني يؤكد أن الولايات المتحدة منعت إرسال مساعدات إنسانية دولية إلى ايران وأظهرت عمق عدائها للشعب
13 شهيداً بينهم طالبات و90 جريحاً اثر غارات سعودية على مناطق سكنية في العاصمة اليمنية صنعاء
وزير الصحة اليمني: أكثر من مليون ونصف مليون شخص أصيبوا بوباء الكوليرا منذ العام 2016 توفي منهم أكثر من 3 آلاف شخص
رئيس الحكومة اليمنية عبدالعزيز بن حبتور يحمل قوى العدوان مسؤولية انتشار وباء الكوليرا وغيره من الأمراض الخطيرة في اليمن
دفعة جديدة من العائلات القادمة من مخيم الركبان تصل إلى ممر جليغم في البادية السورية بعد خروجها من المخيم
وزير الخارجية الروسي يدعو من عمان إلى إغلاق مخيم الركبان وعودة عشرات الالاف من السوريين العالقين فيه الى قراهم
مقتل 21 شخصاً وإصابة 27 خلال الاشتباكات التي تشهدها ضواحي العاصمة الليبية بين قوات حفتر وأخرى تابعة لحكومة الوفاق
قوات المشير خليفة حفتر تقصف بالطائرات أهدافاً تابعة لحكومة الوفاق في العاصمة الليبية وتقول إنها أصابت أهدافها بدقة
حكومة الوفاق في ليبيا: تحركنا فورا وبناءً على خطط محكمة للرد على هجوم قوات حفتر على طرابلس ولن نسمح بعسكرة الدولة
بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: لم تحصل هدنة في العاصمة طرابلس لكننا لا نزال نأمل بموقف إيجابي من جانب المعسكرين
قيادة القوات الأميركية في أفريقيا تعلن إجلاء قوات داعمة لها بشكل مؤقت من ليبيا نظرا للظروف الأمنية الراهنة
مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: الحل في ليبيا سياسي والتحشيد العسكري يجعل أوضاعها أكثر تعقيداً
العماد ميشال عون: ليس من المقبول تلقي ضربتين على معالم الاسلام والمسيحية والاراضي المقدسة في القدس وسط صمت الجميع
عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق: المقاومة مستهدفة لأنها تسهم في هزيمة المشاريع الأميركية والإسرائيلية
الشيخ قاووق: الحزب بموقف حاسم وحازم لن يسمح بإمرار أي ضرائب تطال الفقراء ومعيشة الناس وسيعمل على تحقيق هذا الأمر
غرفة التحكم المروري في لبنان: جريح بانقلاب سيارة على اوتوستراد المنصف قضاء كسروان
منذ 10 ساعة
7 April، 2019
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