أفغانستان: روسيا قادرة على استخدام نفوذها لدفع “طالبان” للتفاوض مع الحكومة

أعرب الرئيس الحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله “عن ثقته في قدرة روسيا على استخدام نفوذها للطلب من حركة طالبان للتفاوض مع الحكومة الأفغانية”، واكد أن “الحوار الأميركي مع الحركة من الناحية الأخرى ينبغي أن يفضي إلى جلوسها مع حكومة كابول لتقرير مستقبل البلاد”.

وقال عبد الله في حديث له الاحد إن “روسيا يمكن أن تستخدم نفوذها لكي تطلب من طالبان أن تأتي إلى طاولة الحوار مع الأفغان”، وأضاف “الشروط التي تضعها طالبان هي ألا تتحاور مع الحكومة الأفغانية، وهذا الأمر لا يمكن أن يكون مقبولا من أي طرف”.

المصدر: سبوتنيك