رئيس البرلمان الروسي يدعو لاريجاني لزيارة موسكو

دعا رئيس مجلس الدوما (البرلمان) الروسي فياتشيسلاف فولودين وفدا إيرانيا برلمانيا إلى موسكو للمشاركة في المنتدى الدولي الثاني حول تطوير النظام البرلماني.

وقال فولودين خلال لقائه برئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي لاريجاني على هامش الدورة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي في قطر “في الفترة من 1-2 تموز/يوليو، سيتم عقد المنتدى الدولي الثاني لتطوير البرلمانيين سنكون سعداء إذا حضرت أو أرسلت وفدا”.

كما دعا رئيس مجلس الدوما الروسي لاريجاني لزيارة روسيا قائلا “نحن مستعدون لرؤيتك في أي وقت ويسعدنا لقائك، عندما يسمح الجدول الزمني، أدعوك إلى موسكو”، وتابع “كلما كان الوقت صعبا كلما كان المرء بحاجة للتواصل أكثر ونحن نرى التحديات التي يواجهها العالم”.

وأشار فولودين إلى ان العلاقات البناءة بين إيران وروسيا”، واعتبر أن “اتفاقيات التعاون بين البلدين مهمة واستراتيجية”، واكد أن “هذا التعاون يجب أن يتم تفعيله وتقويته ويجب أن يكون في اجتماعات مشتركة بين الجانبين، ونحن بالتأكيد نرحب بذلك”.

المصدر: سبوتنيك