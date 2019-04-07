ليبيا: قوات حفتر تعلن أنها شنت أول ضربة جوية في ضواحي طرابلس

أعلنت القوات التابعة في ليبيا لخليفة حفتر الأحد أنها نفذت للمرة الأولى ضربة جوية في إحدى ضواحي العاصمة طرابلس، فيما أكدت قوات موالية لفايز السراج إنها أطلقت هجوما مضادا دفاعا عن العاصمة.

وتتزامن هذه التصريحات مع معارك عنيفة صباحا على بعد 50 كيلومترا جنوب طرابلس، ما يشير إلى استمرار التصعيد بعيد دعوات من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التهدئة.

من جهته، أعلن “المتحدث باسم قوات السراج” محمد قنون “انطلاق عملية بركان الغضب التي تهدف إلى تطهير كل المدن من المعتدين والخارجين عن الشرعية”.

وأضاف المتحدث ان “عملية بركان الغضب يفترض أن تسمح بتطهير كل المدن الليبية من المعتدين والخارجين عن الشرعية”، وأضاف “لن نسمح بعسكرة الدولة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية