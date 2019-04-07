القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في ايران: الجيش الأمريكي لن ينعم بالهدوء في المنطقة إذا صُنف الحرس الثوري منظمة إرهابية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2019 - 17:32
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قاسمي: الصواريخ الايرانية دفاعية والبيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع يرتكز على اتهامات واهية
قاسمي: نعبر عن اسفنا لتأثر أعضاء مجموعة السبع بالسلوكيات الامريكية المتغطرسة
الامام السيد علي الخامنئي يستقبل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي والوفد المرافق له
الامام الخامنئي لرئيس وزراء العراق: عليكم فعل شيء ما لكي تخرج أميركا عسكرييها من العراق بأسرع وقت ممكن
الامام الخامنئي: أميركا لا ترغب بالحكومة والبرلمان والمجموعة السياسية الحالية في العراق وتخطط لاخراجهم من مضمار السياسة
الامام الخامنئي: تصريحات المسؤولين الاميركيين والسعوديين حول العراق تختلف عن نياتهم الحقيقية
وكالة فارس: مجلس الشورى الايراني يصدر بيانا يعلن فيه دعمه للحرس الثوري إزاء التهديدات الامريكية
مصدر عسكري يمني: استعادة عدد من المواقع بعد تطهيرها من المرتزقة بعملية هجومية في جبهة المدفون
إرتفاع عدد ضحايا التظاهرات في السودان خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 6 أشخاص
إنفجار داخل معمل للصناعات الكيميائية في مقاطعة يونلين غربي تايوان
مراسل المنار: تحليق مكثف للطائرات الحربية الصهيونية فوق البقاع الغربي على علو متوسط
الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في يوم الجريح المقاوم الاربعاء 10 نيسان الساعة الـ4:30 عصرا
القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في ايران: الجيش الأمريكي لن ينعم بالهدوء في المنطقة إذا صُنف الحرس الثوري منظمة إرهابية
منذ 1 ساعة
7 April، 2019
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