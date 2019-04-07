شهداء وجرحى بينهم طالبات في غارات للعدوان على مناطق سكنية بمديرية شعوب شمال صنعاء (متحدث عسكري يمني) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2019 - 17:32

شهداء وجرحى بينهم طالبات في غارات للعدوان على مناطق سكنية بمديرية شعوب شمال صنعاء (متحدث عسكري يمني)

منذ 3 ساعة 7 April، 2019
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