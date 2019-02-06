المطارنة الموارنة: تحديات كبيرة تنتظر الحكومة الجديدة

أكد “المطارنة الموارنة” في بيان لهم الاربعاء بعد اجتماعهم الشهري على “ارتياحهم إلى تشكيل الحكومة بعد تسعة أشهر من التجاذبات بشأن حجم التمثيل والحصص والحقائب”.

واشار المطارنة الى ان “الحكومة تنتظرها تحديات كبيرة بدءا بتحقيق الإصلاحات في القطاعات والهيكليات التي أقرت في مؤتمر باريس سيدر وبحسن توظيف الأحد عشر مليارا ونصف المليار دولار وفقا للآلية الضامنة”.

وشدد المطارنة على “مواجهة مشكلة النازحين السوريين ومقاربتها بواقعية وموضوعية تأمينا للظروف الكفيلة بعودتهم إلى ديارهم واسترجاع حقوقهم المدنية ومواصلة تاريخهم وثقافتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام