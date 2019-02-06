موسكو وطهران تستغنيان عن الدولار في التجارة

أكد السفير الروسي لدى إيران أن موسكو وطهران استغنتا “عمليا” عن العملة الأمريكية في التجارة الثنائية، وتعكفان على استخدام الروبل والريال الإيراني في التعاملات التجارية.

وقال السفير ليفان دجاغاريان لوكالة “تاس” إن “استبدال الدولار بالعملات الوطنية في التجارة مع إيران له أهمية حيوية بالنسبة لروسيا، وتم الاستغناء عن الدولار في التعاملات التجارية مع الإيرانيين”.

وأضاف: “سنعتمد الروبل والريال الإيراني وفي حالات الضرورة الملحة سنستخدم اليورو إن لم تكن لدينا خيارات أخرى”، مشددا على أن المصارف في كلا البلدين بمقدورها التعامل مع هذه المهمة الصعبة.

وعن الآلية المالية التي أطلقتها فرنسا وبريطانيا وألمانيا مؤخرا لتسهيل التجارة مع إيران لتجاوز العقوبات الأمريكية عليها، قال: “الآلية تثير أسئلة أكثر مما تعطي الإجابات، وهي عبارة عن خطوة سياسية تهدف للحفاظ على الاتفاق النووي المبرم مع طهران”.

وتعمل روسيا بالتعاون مع عدد من الدول بينها الصين وتركيا على الحد من هيمنة الدولار على التجارة العالمية، وسط تصاعد التوترات التجارية والسياسية مع واشنطن، كما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي للتخلي عن الدولار وتقليص اعتماد الاقتصاد الروسي على العملة الأمريكية.

وتظهر بيانات الجمارك الروسية أن التبادل التجاري بين روسيا وإيران زاد خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي بنسبة 7.5% مقارنة بالفترة نفسها من 2017، وبلغ 1.564 مليار دولار.

المصدر: روسيا اليوم