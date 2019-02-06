بيسكوف:الكرملين لا يعرف مدى واقعية إشراك بلدان أخرى في معاهدة التخلص من الصواريخ

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين لا يعرف مدى واقعية إشراك بلدان أخرى لمعاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى وأن موسكو لم تتلقى من واشنطن أي مبادرات محددة.

وقال بيسكوف للصحفيين: “لقد سمعنا من قبل تصريحات الإدارة الأميركية عن ضرورة إشراك بلدان أخرى في هذه المعاهدة [معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى]، ولا نعرف مدى واقعية ذلك، ولم نتلق أي مبادرات محددة من شركائنا الأمريكيين، ولا نعتزم اتخاذ أي مبادرات أخرى في هذا المجال، لأننا قمنا بذلك مرات عديدة”.

المصدر: سبوتنيك