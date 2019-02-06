للنساء فقط… طريقة فعالة للإقلاع عن التدخين

كشف علماء أمريكيون من جامعة كارولينا الجنوبية الطبية ما هي الخطوات الضرورية التي يجب اتخاذها لإقلاع النساء عن التدخين.

ولاحظوا أن نسبة النساء اللاتي يقلعن عن التدخين أقل من الرجال بنسبة 31 في المئة، والسبب الرئيسي لمثل هذه الإحصائيات، هو حالة التوتر والقلق، الذي يزيد من الإدمان على السجائر، بالتالي، ستتمكن النساء من الإقلاع عن التدخين، عندما تتخلص من حالة القلق والتوتر، بحسب ما نقلته “يوريك أليرت”.

ثم أجرى العلماء تجربة اكتشفوا فيها أن النساء تعاني من الإجهاد إثر الحوادث المقلقة والسلبية أكثر من الرجال، ففي هذه المواقف أردن غالبا في التدخين أكثر.

من هنا يشير الخبراء إلى أن الاعتماد على التدخين لدى النساء لا تحدده الرغبة في الحصول على جرعة جديدة من النيكوتين، بل يحدده العامل النفسي والعاطفي، لذلك، ينصح الاختصاصيون أولئك الذين يرغبون في الإقلاع، بدء دروس في التأمل، والتواصل مع الطبيب النفسي والنظر بشكل أبسط إلى متاعب الحياة.

في سياق آخر، استنتج العلماء من جامعة ويسترن في كندا إمكانية استخدام النفور العام من الإدمان على التدخين وإدانته في الإقلاع عن هذه العادة.

المصدر: سيوتنك