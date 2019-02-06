الدفاع الروسية: نجاح تجربة اطلاق صاروخ “يارس” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2019 - 13:14

الدفاع الروسية: نجاح تجربة اطلاق صاروخ “يارس”

منذ 2 ساعة 6 February، 2019
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