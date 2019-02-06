الدفاع الروسية: نجاح تجربة اطلاق صاروخ “يارس” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2019 - 13:14
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الجيش السوري يحبط محاولة تسلل للإرهابيين من محور معركبة باتجاه النقاط العسكرية في الزلاقيات وزلين بريف حماة الشمالي
الجيش السوري يستهدف أوكار الإرهابيين بمحيط بلدة مورك بريف حماة الشمالي رداً على استهدافهم للنقاط العسكرية والقرى الآمنة
الجيش السوري يدمّر آليات لإرهابيين كانوا يقومون بنهب وتفكيك معدات وتجهيزات من محطة زيزون بريف حماة الشمالي الغربي
الجيش السوري يدمر آليات وأوكاراً للإرهابيين في جرجناز رداً على اعتداءاتها على المناطق المحررة بريف إدلب الجنوبي الشرقي
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني يستقبل وزير الخارجية السوري وليد المعلم في طهران ويبحث معه الشأن السوري
الشيخ روحاني: إرساء الاستقرار والأمن التام في سوريا هو من أهداف إيران الإقليمية وسياستها الخارجية
الشيخ روحاني: من الضروري تعزيز التعاون والتنسيق بين طهران ودمشق في جميع المجالات والسير قدماً بما يخدم مصالح الشعبين
المعلم: نجاح الجمهورية الإسلامية في كسر المؤامرات الأميركية يعد نجاحاً كبيراً للمنطقة بأسرها بما فيها سوريا
مستشار الإمام الخامنئي علي أكبر ولايتي عقب لقاء المعلم: المثلث الرجعي الإقليمي هزم أمام سوريا والأميركيون عليهم تركها
الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطاب حال الاتحاد السنوي: حان الوقت لعودة قواتنا من سوريا
مجلس الشيوخ الأميركي يتبنى تشريعاً يعارض الانسحاب من سوريا والعراق ويعزّز التعاون مع الأردن و"إسرائيل"
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف رداً على خطاب ترامب: أميركا تدعم المستبدين والجزارين والمتطرفين في الشرق الأوسط
الخارجية الإيرانية: الآلية المالية الأوروبية مع إيران "انستيكس" لا تتضمن أي إلزام أو شروط خاصة
مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يعلن أن طهران وباريس ستتبادلان السفراء في الأيام المقبلة
رئيس البنك المركزي الإيراني ونظيره العراقي يوقعان على اتفاقية حول آلية لتسديد ديون العراق لإيران
العراق: نواب من تحالفي الفتح وسائرون يدعون البرلمان إلى إصدار قانون يلزم الحكومة بإخراج القوات الأميركية من البلاد
لبنان: المديرية العامة لأمن الدولة في الجنوب توقف سوريين اثنين بجرم التواصل مع إرهابيين والانتماء إلى جبهة النصرة
المطارنة الموارنة: مرتاحون لتشكيل الحكومة وهي أمام واجب وطني للتعويض عن خسارة الأشهر الـ9 الماضية
وزير الخارجية الروسي: سننسحب من معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى بعد 6 أشهر رداً على الانسحاب الأميركي
وزارة الدفاع الروسية تعلن عن إجراء تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ عابر للقارات شرقي البلاد
اليمن: قتلى وجرحى في صفوف قوى العدوان في عملية هجومية واسعة على مواقعهم في جبهات الحلو والغرفة والبيضاء بالجوف
العفو الدولية تتهم الإمارات بأنّها تزود بالأسلحة ميليشيات يمنية متهمة بارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: فرنسا تعلن 24 نيسان/أبريل "يوماً وطنياً لإحياء ذكرى الإبادة الأرمنية"
الرئاسة التركية: نرفض استخدام ماكرون للأحداث التاريخية كأداة للنجاة من المشاكل السياسية التي يعيشها في بلاده
رويترز: حركة طالبان تقول إن واشنطن تعهدت خلال المحادثات بينهما بسحب نصف قواتها من أفغانستان بحلول نيسان/أبريل المقبل
حزب الله يقيم مهرجاناً بعنوان "أربعون ربيعاً" في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران يتحدث فيه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم الساعة 18:30 في مجمع سيد الشهداء (ع)
انطلاق حملة تجهيز مجاهد.. للمساهمة عبر مكاتب ومندوبي هيئة دعم المقاومة الإسلامية وجميع فروع مؤسسة القرض الحسن
الدفاع الروسية: نجاح تجربة اطلاق صاروخ “يارس”
منذ 2 ساعة
6 February، 2019
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