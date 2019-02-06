الطقس في لبنان.. غائم وممطر وثلوج على المرتفعات

أشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية التابعة لمديرية الطيران المدني الى ان الطقس في لبنان الاربعاء والخميس هو طقس غائم وممطر، بالاضافة الى تساقط الثلوج على المرتفعات.

الحالة العامة:

منخفض جوي جنوب اليونان يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب وماطر.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم وممطر مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط الثلوج نهارا على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق وتتدنى ليلا لتلامس ١٨٠٠متر كما يتوقع حدوث عواصف رعدية خلال الليل.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط امطار متفرقة تكون غزيرة مع تساقط لحبات البرد أحياناً و حدوث برق ورعد خاصة خلال الفترة الصباحية كما تنشط الرياح أحياناً، تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠متر وما فوق.

الجمعة: غائم جزئيا مع امطار محلية يتخللها انفراجات واسعة خلال النهار واستمرار الانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال والداخل كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠متر وما فوق.

الرياح السطحية: جنوبية شرقية الى جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين ١٥ و٥٠ كلم/س قد تشتدّ ليلاً لتصل الى ٧٠ كلم/ساعة.

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب

الرطوبة النسبية على الساحل: % ٦٠ الى ٨٠ %

حال البحر: مائج

حرارة سطح الماء: ١٧°م.

الضغط الجوي: ٧٦٢ ملم زئبق

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية