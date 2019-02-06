أبرز التطورات على الساحة السورية: 6_2_2019

المشهد الميداني والأمني:

الحسكة وريفها:

ـ داهمت “قسد” قرية القيروان جنوب غرب مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي الشرقي، بحثاً عن مسلحين منشقين عن صفوفها.

الرقة:

ـ اعتقلت “قسد” شخصاً، في قرية حمام التركمان بريف الرقة الشمالي، لأسباب مجهولة.

ـ اعتقلت “قسد” شخصاً، في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، لسوقه إلى “التجنيد الإجباري” في صفوفها.

إدلب:

ـ دمرت قوات الجيش السوري بضربات صاروخية تجمع آليات وأوكاراً للمجموعات الإرهابية في بلدة جرجناز، ردا على اعتداءاتها على المناطق المحررة بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

المصدر: الاعلام الحربي