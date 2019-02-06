أبرز التطورات على الساحة السورية: 6_2_2019
المشهد الميداني والأمني:
الحسكة وريفها:
ـ داهمت “قسد” قرية القيروان جنوب غرب مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي الشرقي، بحثاً عن مسلحين منشقين عن صفوفها.
الرقة:
ـ اعتقلت “قسد” شخصاً، في قرية حمام التركمان بريف الرقة الشمالي، لأسباب مجهولة.
ـ اعتقلت “قسد” شخصاً، في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، لسوقه إلى “التجنيد الإجباري” في صفوفها.
إدلب:
ـ دمرت قوات الجيش السوري بضربات صاروخية تجمع آليات وأوكاراً للمجموعات الإرهابية في بلدة جرجناز، ردا على اعتداءاتها على المناطق المحررة بريف إدلب الجنوبي الشرقي.
المصدر: الاعلام الحربي