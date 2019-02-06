تعرف على أضرار الشمندر

يستخدم الشمندر عادة في علاج أمراض الكبد كما أنه يساعد على خفض مستويات الدهون الثلاثية في الجسم، لكن قد يسبب لك العديد من الأضرار الصحية، تعرف عليها في هذا المقال.

لا يمكن أن تكون الخضار أو الفاكهة سيئة، ولكن قد تسبب لك بعض الاثار الجانبية، والشمندر بشكل خاص، حيث يؤدي تناوله بكميات كبيرة إلى حدوث حصوات في الكلى أو النقرس، كما أن تناول عصير الشمندر بكميات كبيرة، يسبب تراكم المعادن مثل الحديد والنحاس والمغنيسيوم في الكبد، بالتالي حدوث مضاعفات خطيرة على الجسم.

إليك أهم أضرار الشمندر التي تعود على الجسم:

1. قد يسبب البيتوريا: إن الاستهلاك المفرط للشمندر يمكن أن يتسبب في ظهور البول ذو اللون الوردي، ووفقًا لدراسة بريطانية، فإن هذا التأثير هو أكثر شيوعًا لدى الأفراد الذين يعانون من نقص في الحديد، وتقول دراسة واحدة على الرغم من أن بيتيتوريا ليست حالة صحية ضارة في حد ذاتها، لكنها تستدعي الحاجة للتوجيه والمتابعة.

2. حصوات في الكلى: وفقا لمدونة الصحة في جامعة هارفارد، فإن الشمندر غني بالأوكسالات التي يمكن أن تسبب حصوات الكلى، لذلك يفضل عدم تناوله للأشخاص المصابين بأمراض الكلى.

كما أن الكالسيوم في الشمندر يزيد من إفراز الأوكسالات البولية، الأمر الذي يؤدي إلى تطوير أكسالات الكالسيوم المسببة للحصوة.

3. الطفح الجلدي: تشمل ردود الفعل التحسسية لاستهلاك الشمندر ظهور الطفح الجلدي، والحكة، والقشعريرة والحمى، حيث أن بعض الأشخاص يعانون من تقلص الحبال الصوتية، على الرغم من أن هذا أمر نادر الحدوث.

4. الانخفاضات المفاجئة في مستويات ضغط الدم: إذا كانت مستويات ضغط الدم لديك منخفضة بالفعل أو متقلبة، فلا يفضل أن تتناول الشمندر، لأنه يسبب انخفاضات مفاجئة في تلك المستويات.

ولكن إذا قمنا باستهلاك الشمندر باعتدال، يمكن أن يخفض مستوى ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاعه المستمر، حيث انه يحتوي على النترات التي تساعد في حدوث ذلك.

5. اضطراب المعدة: إذا كنت تعاني بالفعل من مشاكل في الجهاز الهضمي، فإن تناول الشمندر يمكن أن يسبب لك الانتفاخ والمغص، بالاضافة تغييرات معينة في حركات الأمعاء مثل الإمساك والإسهال.

وإن الأشخاص الذين يعانون من حساسية الشمندر، التي يمكن أن تسبب تقلصات المعدة، كما أن احتواء الشمندر على النتريت يسبب اضطرابات في المعدة، ووفقا لتقرير نشرته وزارة الصحة في ولاية أوهايو، فإن التعرض قصير المدى لمستويات عالية من النتريت يمكن أن يسبب الإسهال والقيء.

6. مشاكل في سكر الدم: واحدة من الاثار الجانبية المتعلقة بالشمندر، أنه يمكن أن يكون مصدر قلق للأشخاص المصابين بالسكري، حيث أنه يحتوي على نسب عالية من السكر.

7. مشاكل أثناء الحمل: يحتوي الشمندر على النتريت الذي يسبب تأثيرات ضارة للحوامل، حيث أنهن الأكثر حساسية لتناوله، خاصة خلال الأسبوع الثلاثين من الحمل عندما يكون هناك زيادة في الإجهاد التأكسدي.

8. يمكن أن تسبب النقرس: يحدث النقرس – نوع من التهاب المفاصل – بسبب تراكم حمض اليوريك المفرط، وتشمل أعراضه الامًا شديدة في المفاصل خاصة عند قاعدة إصبع القدم، وارتفاع في درجة الحرارة.ووفقا لمركز جامعة ميريلاند الطبي، يمكن للأغذية التي تحتوي على أكسالات، مثل الشمندر أن تساهم في حدوث النقرس.

9. قد تضر الكبد: يعد الشمندر غني بالحديد والمغنيسيوم والنحاس والفوسفور، لكن في حال الاستهلاك المفرط يمكن أن يؤدي إلى تراكم تلك المعادن في الكبد، مما قد يضر بالبنكرياس أيضا.

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المصدر: ويب طب