CNN: تسليم مقاتلين مرتبطين بالقاعدة في اليمن أسلحة أمريكية

أظهرَ تحقيقٌ أجرتهُ قناةُ “CNN” الأميركية عن تسليمِ مقاتلينَ مرتبطينَ بتنظيمِ القاعدة الإرهابي في اليمنِ أسلحةً أمريكيةً كانت واشنطن منحَتْها لتحالُفِ العُدوان.

وأشارَ التحقيقُ إلى أنَ محققينَ أكدوا في شهرِ كانونَ الأول الفائت، وصولَ أعدادٍ كبيرةٍ من الأسلحةِ والذخائرِ الأمريكيةِ من خلالِ قُوى العدوانِ السُعودي، لمجموعاتٍ مرتبطةٍ بتنظيمَيِ “القاعدة” و”داعش” في اليمن في محاولةٍ لكسبِ وَلائِهما، واشارَ التحقيقُ إلى أنَ المُعداتِ والآلياتِ العسكريةَ الاميركيةَ تحولت إلى مقبرةٍ على جَنَباتِ الطريقِ التي سيطرَ عليها الجيشُ اليمنيُ واللجانُ الشعبيةُ عَقِبَ معاركَ اندلعت بينَها وبينَ الارهابيينَ في محافظةِ تعز ومحافظاتٍ أخرى في اليمن.

المصدر: سي ان ان