في ظاهرة طبيعية نادرة… ثلج يتدحرج من تلقاء نفسه مشكّلاً بكرات

تمكن رجل بريطاني من التقاط صور لظاهرة طبيعية نادرة، تتمثل في تشكل الثلج على هيئة بكرات متدحرجة من تلقاء نفسها.

ونشر براين بيليس صوراً لست بكرات في منطقة ويلتشير، وقال إنه رآها في حقله، واعتقد في البداية أن شخصاً ما صنعها، لكن لم تكن هناك أية آثار للخطوات.

ويعتقد أن هذا النوع من البكرات يتشكل عندما تكون الرياح في وضع مثالي من أجل دحرجة الثلج.

وقال بيليس، وهو عامل غابات، ويبلغ 51 سنة، إنه لم ير شيئاً كهذا من قبل، وعندما اقترب منها أكثر استطاع رؤية الشمس من خلالها في الوسط، بحسب ما نقلته “بي بي سي”. وقد التقط الصور بعيد شروق الشمس يوم السبت الماضي.

وقال إيثرون فيرغسون، مراسل بي بي سي للأرصاد الجوية، إنه من النادر جداً أن تكون الظروف مثالية بحيث يمكن تشكيل بكرات الثلج، ووصف الصور بأنها جميلة حقاً لظاهرة طبيعية نادرة، وأضاف أن براين كان محظوظاً جداً لرؤيته لها.

وأوضح أن الظروف يجب أن تكون مواتية تماماً لتشكل بكرات الثلج، وأحدها أن تكون على سفح تل ناعم بدون أية نباتات، بالإضافة إلى مستوى محدد من الرطوبة وسرعة الرياح ودرجة الحرارة.

المصدر: العربي الجديد