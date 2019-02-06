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February 6 2019 - 11:30

‫كيف يمكن محاربة فطريات الأظافر؟

منذ 2 ساعة 6 February، 2019
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

شددت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض ‫الجلدية على ضرورة محاربة فطريات الأظافر مبكرا قدر الإمكان وبشكل ‫متواصل.

‫وأوضحت الرابطة أنه يمكن علاج فطريات الأظافر بواسطة طلاء الأظافر الذي ‫يحتوي على المادة الفعالة أمورولفين أو سيكلوبيروكس على أن يتم وضع ‫الطلاء مرات عدة أسبوعيا.

‫كما يمكن مواجهة فطريات الأظافر بواسطة الكريمات المحتوية على اليوريا ‫أو بيفونازول.

‫وإذا لم تفلح الكريمات وطلاء الأظافر في علاج فطريات الأظافر فإنه يلزم ‫حينئذ تعاطي أقراص دوائية إضافية، وكل هذا بالتأكيد بعد استشارة الطبيب.

المصدر: الوكالة الالمانية للأنباء

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