‫كيف يمكن محاربة فطريات الأظافر؟

شددت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض ‫الجلدية على ضرورة محاربة فطريات الأظافر مبكرا قدر الإمكان وبشكل ‫متواصل.

‫وأوضحت الرابطة أنه يمكن علاج فطريات الأظافر بواسطة طلاء الأظافر الذي ‫يحتوي على المادة الفعالة أمورولفين أو سيكلوبيروكس على أن يتم وضع ‫الطلاء مرات عدة أسبوعيا.

‫كما يمكن مواجهة فطريات الأظافر بواسطة الكريمات المحتوية على اليوريا ‫أو بيفونازول.

‫وإذا لم تفلح الكريمات وطلاء الأظافر في علاج فطريات الأظافر فإنه يلزم ‫حينئذ تعاطي أقراص دوائية إضافية، وكل هذا بالتأكيد بعد استشارة الطبيب.

المصدر: الوكالة الالمانية للأنباء