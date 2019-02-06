‫كيف يمكن محاربة فطريات الأظافر؟

شددت الرابطة الألمانية لأطباء الأمراض الجلدية على ضرورة محاربة فطريات الأظافر مبكرا قدر الإمكان وبشكل متواصل.
وأوضحت الرابطة أنه يمكن علاج فطريات الأظافر بواسطة طلاء الأظافر الذي يحتوي على المادة الفعالة أمورولفين أو سيكلوبيروكس على أن يتم وضع الطلاء مرات عدة أسبوعيا.
كما يمكن مواجهة فطريات الأظافر بواسطة الكريمات المحتوية على اليوريا أو بيفونازول.
وإذا لم تفلح الكريمات وطلاء الأظافر في علاج فطريات الأظافر فإنه يلزم حينئذ تعاطي أقراص دوائية إضافية، وكل هذا بالتأكيد بعد استشارة الطبيب.
المصدر: الوكالة الالمانية للأنباء