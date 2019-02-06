لبنان: مقتل شقيقتين بحادث سير في اللبوة البقاعية

قضت مواطنتان لبنانيتان بحادث سير في بلدة اللبوة البقاعية، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة إن “الشقيقتين حنان وفاطمة حسن امهز قتلتا في حادث سير ليلا في محلة أمهز في بلدة اللبوة”.

واضافت الوكالة “كانت سيارة يقودها المدعو (ع.و) انحرفت الى جانب الطريق من جهة اليسار عند منعطف بلدة امهز مما ادى الى صدم الفتاتين اللتين كانتا تسيران على جانب الطريق وتسبب لهما بجراح وكسور بليغة، ما ادى الى وفاتهما على الفور”.

ولفتت الوكالة الى انه “تم نقل الجثتين الى مستشفى دار الحكمة في بعلبك فيما تولت القوى الأمنية التحقيق في الحادث”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام