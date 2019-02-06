الذهب يستقر بعد خطاب ترامب

استقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء بعدما تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه لحالة الاتحاد ببناء جدار حدودي بينما لم يقدم سوى قليل من التوضيح بشأن المناقشات التجارية الجارية مع الصين، لكن ارتفاع الدولار حال دون تحقيق مكاسب للمعدن.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1314.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش. واستقرت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1318.20 دولار للأوقية.

وتحدث ترامب في مجلس النواب في مواجهة خلاف سياسي بشأن مطالبته الديمقراطيين بإنهاء معارضتهم لتمويل جدار حدودي يقول إنه ضروري لمنع الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.

وتسبب طلب ترامب تمويلا قيمته 5.7 مليار دولار لجدار على الحدود المكسيكية في إغلاق جزئي للحكومة استمر 35 يوما وانتهى في 25 يناير كانون الثاني. وهدد ترامب باستئنافه إذا لم يرضه سير المفاوضات.

واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين.

وانخفض السعر الفوري للبلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1379 دولار للأوقية.

وتراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 15.79 دولار للأوقية في حين نزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 815 دولارا.

المصدر: رويترو