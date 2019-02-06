محمد علي الحوثي: العالم أجمع يدرك الموقف الأمريكي الرافض لإيقاف الحرب على اليمن

قال رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي إن “تصريح القيادة العسكرية الأمريكية عن السلاح الأمريكي غير مقنع، كونها أعلنت رسميا مشاركتها في العدوان على اليمن”.

واعتبر الحوثي في بيان له الأربعاء “إعلان القيادة العسكرية الأمريكية عن وصول جميع الأسلحة في اليمن إلى أطراف أخرى أمرٌ غير جديد عليها”، مشيرا إلى أن “القيادة الأمريكية تدلل بإعلانها هذا على أنها فقط تخفف وقع الصدمة على المثقف الأمريكي الرافض للحرب”.

وأكد الحوثي أن “العالم أجمع يدرك الموقف الأمريكي الواضح الرافض لإيقاف الحرب على اليمن، والداعم لاستمرارها”، وأشار إلى أن “تصريحات الإدارة الأمريكية بشأن تسليم السلاح لطرف ثالث لا يعفيها من مسؤوليتها في قتل اليمنيين، بل تعتبر فضيحة استخباراتية إن صحت، ودليل على أن واشنطن لا تملك آلية للرقابة على أسلحتها”.

وشدد الحوثي على أن “تسليم أمريكا السلاح بدون قيود، يسقط حقها في الرقابة على الدول المصنعة للسلاح، خصوصا مع وجود دلائل كثيرة على انتهاك القانون الإنساني والدولي، وصرّحت الأمم المتحدة بالبعض منها، وحدّدتها بخمسة آلاف انتهاك”.

المصدر: موقع انصار الله