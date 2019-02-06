اليمن: وقفة شعبية في المحويت تنديدا بجرائم العدوان السعودي الاميركي

نظمت قبائل مديرية الخبت محافظة المحويت الثلاثاء وقفة شعبية حاشدة لإدانة صمت العالم إزاء جرائم وخروقات العدوان وتنديدا بجرائمه ضد الشعب اليمني.

وحيا المشاركون “صمود الشعب اليمني وتصديه لمخططات العدوان ورفد الجبهات”، واكدوا “تأييدهم ودعمهم للجيش واللجان في التصدي ومواجهة الغزاة”، وشددوا على “ضرورة رفد الجبهات بالمال والرجال”.

وأكد المشاركون “تلاحمها في إطار مواجهة العدوان وافشال مخططاته ومواصلة النفير نحو جبهات العزة والكرامة لإسناد أبطال الجيش واللجان الشعبية في دحر الغزاة المعتدين”.

المصدر: موقع انصار الله