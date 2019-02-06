احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ٢٤ ساعة الماضية في لبنان: 17 حادث، 4 قتلى و13 جريح – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2019 - 07:42

احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ٢٤ ساعة الماضية في لبنان: 17 حادث، 4 قتلى و13 جريح

منذ 19 mins 6 February، 2019
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