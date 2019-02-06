ترامب يعلن أنه سيلتقي كيم جونغ أون نهاية الشهر الجاري في فيتنام

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يومي 27 و28 شباط/فبراير في فيتنام.

وقال ترامب أمام الكونغرس الاميركي “في إطار دبلوماسيتنا الجريئة نواصل جهدنا التاريخي من أجل السلام في شبه الجزيرة الكورية”.

من جهة ثانية، تحدث ترامب عن وجود محادثات بناءة مع “طالبان” في أفغانستان، وقال “إدارتي تجري محادثات بناءة في أفغانستان مع عدد من الجماعات الأفغانية بينها طالبان”.

وأضاف ترامب “مع تقدم هذه المفاوضات سنتمكن من الحد من وجود قواتنا والتركيز على مكافحة الإرهاب”، واوضح “لا نعرف ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق أم لا لكننا نعرف أنه بعد عقدين من الحرب فإن الوقت حان لمحاولة صنع السلام على الأقل”.

كما تحدث ترامب أمام الكونغرس عن سوريا وعن قراره بسحب زهاء ألفي جندي أميركي منتشرين هناك، وقال “عندما تسلمت مهماتي الرئاسية كان تنظيم داعش يسيطر على أكثر من 50 ألف كيلومتر مربع في العراق وسوريا”، وتابع “لقد حررنا اليوم كل هذه الأرض تقريبا من قبضة هؤلاء القتلة المتعطشين إلى الدماء وفي وقت نعمل جنبا إلى جنب مع حلفائنا لتدمير ما تبقى من داعش”، على حد زعمه.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية