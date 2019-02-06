عناوين الصحف اللبنانية يوم الأربعاء 6-2-2019

أبرز عناوين الصحف المحلية الصادرة في العاصمة اللبنانية بيروت صباح اليوم الاربعاء 6-2-2019.

الأخبار

سوريا 2019: صراع الأولويات نحو شرق أوسط جديد

حكومة «سيدر» تنجز بيانها: كلفة التصحيح المالي على الضعفاء

زيارة البابا التاريخية… أهلاً بكم في «جزيرة محمّد» بن زايد

البناء

تفاهم أوروبي إيراني على فصل الآلية المالية عن القضايا الخلافية… وبدء التنفيذ أول آذار

البيان الوزاري اليوم… ومجلس وزراء الجمعة… وجلسات الثقة تبدأ الثلاثاء

حزب الله والتيار الحر يجدّدان التمسك بالتفاهم… والحريري وجنبلاط لتنظيم الخلاف

النهار

يوم تاريخي في الإمارات قداس بابوي جامع

البيان الوزاري ممهوراً بـ 6 شباط : هل نصرالله فعلاً من “القديسين”؟

الجمهورية

الحكومة تحت المجهر الدولي

لحظة أبو ظبي

حكومة الطرطقة… على الملفات

فوتيل يحذر من خطر “داعش” بعد الإنسحاب من سوريا

اللواء

باسيل يقدّم أوراق إعتماده: رفض التخوين وتنظير للسلام!

إنطلاق شوط الحكومة: إلتزام كامل بإصلاحات «سيدر».. والثقة الأسبوع المقبل

شمخاني يحذّر “إسرائيل” من الإستمرار بمهاجمة الأهداف الإيرانية

غريفيث يحث طرفي الصراع اليمني على سرعة تنفيذ إتفاق تبادل الأسرى

الديار

الغطاء الدولي من واشنطن وموسكو واوروبا يحمي الحكومة ويدعمها

محاولات للتهدئة حتى جلسة الثقة : ما بعد ذلك اختبار تلاحم الحكومة

زاسبكين لـ «الديار»: على الاجهزة الامنية اللبنانية والسورية مواصلة التواصل لعودة السوريين

المصدر: الصحف اللبنانية