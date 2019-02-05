شبكة CNN: التحالف السعودي يزود تنظيم القاعدة في اليمن بالأسلحة الاميركية

تَسلّم مقاتلون مرتبطون بتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، أسلحة أمريكية كانت واشنطن منحتها لقوى التحالف السعودي، بحسب تحقيق أجرته قناة “CNN”. وأشار التحقيق الذي نُشر مساء الاثنين، إلى أن حركة أنصار الله اليمنية، استولت على الأسلحة المذكورة عقب معارك اندلعت بينها وبين تنظيم القاعدة الإرهابي. وأوضح التحقيق أن قوى التحالف السعودي عمدت من خلال تزويد “القاعدة” بالأسلحة، إلى كسب ولائها.

وكان محققون أكدوا في شهر كانون الأول الفائت، أن أعدادا كبيرة من الأسلحة والذخائر الأمريكية، وصلت من خلال قوى التحالف السعودي، لمجموعات مرتبطة بتنظيمي “القاعدة” و”داعش” في اليمن.

فيما لفت تحقيق استقصائي، أجرته وكالة “أسوشيتد برس” في شهر آب الفائت، إلى أن التحالف السعودي عقد اتفاقيات سريّة مع تنظيم القاعدة في اليمن، أفضت إلى انسحاب الأخير من بعض المناطق اليمنية مقابل مبالغ مالية. وخلّفت الحرب السعودية على اليمن، أوضاعاً إنسانية وصحية في غاية الصعوبة، الأمر الذي اعتبرته الأمم المتحدة بأنه “واحدة من أسوأ الأزمات العالمية الإنسانية الراهنة”.

المصدر: وكالات