الفاتيكان يطلب موافقة طرفي النزاع في فنزويلا للقيام بوساطة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 6 2019 - 01:22

الفاتيكان يطلب موافقة طرفي النزاع في فنزويلا للقيام بوساطة

منذ 1 ساعة 5 February، 2019
البابا فرانسيس
أخبار دولية - الفاتيكان - غير مصنف

قال البابا فرنسيس على متن الطائرة التي أعادته إلى روما الثلاثاء بعد زيارة الى الإمارات العربية المتحدة إن وساطة محتملة للفاتيكان في فنزويلا تتطلب موافقة الطرفين.

وأضاف البابا الارجنتيني للصحافيين أن “الشروط المبدئية هي ان يطالب الجانبان بهذه الوساطة”، مضيفا انه تلقى رسالة من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لكنه لم يقرأها بعد.

وأشار الى أن “التقارب، وخلق فرص للحوار، وهذا ما نفعله في الدبلوماسية” كانت سمحت “بتجنب حرب كانت ستندلع” بين تشيلي والأرجنتين.

في العام 1978، تمكن البابا يوحنا بولس الثاني من فرض وساطة بين البلدين على شفا الحرب بسبب نزاع حدودي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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