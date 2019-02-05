وزارة الدفاع الروسية تنشر منظومات “إس 350” في مقاطعة لينينغراد

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنها ستنشر أول منظومة “فيتياز” الحديثة “إس 350” في مقاطعة لينينغراد الواقعة في أقصى الشمال الغربي من القسم الأوروبي لروسيا.

وقالت الوزارة في بيان “من المقرر تسليم المنظومات إلى مركز تدريب قوات الدفاع الصاروخي الجوي التابع للقوات الجوية الفضائية الروسية في منطقة لينينغراد”، مؤكدا أن الأفراد سيدربون بشكل أولي على هذا النوع الجديد من التكنولوجيا.

ومنظومات “فيتياز” الحديثة، قاذفات ذاتية الحركة تعمل بالتزامن مع عمل الرادار كامل المدى ومركز قيادة على قاعدة بهيكل مركبة “BAZ” الخاصة.

وتستخدم فيها صواريخ متوسطة المدى مستخدمة في منظومات الدفاع الجوي من طراز “إس 400″، والصواريخ قصيرة المدى.

والمنظومة الجديدة أصغر من منظومة “إس 400″، حجما وأرخص منها، وتتمتع بكل إمكانيات منظومة “إس 300” وفي نفس الوقت تستطيع أن تخوض معركة قريبة دون تأمين تغطية إضافية بواسطة منظومة “بانتسير” أو “تور”.

المصدر: وكالات