قوى الامن: توقيف عاملين في مغسل سيارات في الشواليق اعتديا على صاحب محل قطع سيارات واجيره

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بتاريخ 26/1/2019، قام عاملان في مغسل سيارات في إحدى محطات المحروقات في بلدة شواليق الجنوبية بشتم المدعو (ج. ا.) صاحب محل قطع سيارات و(ع. ع.) اجير لديه على خلفية غسل قطع سيارة، ليتطور الاشكال الى ضرب بآلات حادة، أصيب على أثره (ج. ا.) و(ع. ع.) بجروح بالغة، وفر المعتديان الى جهة مجهولة.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي من تحديد هوية مفتعلي الاشكال، وقامت بتاريخ 3/2/2019، باستدراج أحدهما الى بلدة عرب الجل وتوقيفه ويدعى:

– م. ر. (مواليد عام 1983، سوري)

بالتحقيق معه، اعترف بأنه هو من أقدم على طعن (ج. ا.).

كما أوقفت بتاريخ 4/2/2019 في مدينة صيدا متورط آخر في الاشكال وهو م. ب. (مواليد عام 1996، لبناني)، وسلما الى مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معهما، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام