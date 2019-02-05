الحريري ترأس الاجتماع الثاني للجنة البيان الوزاري الجراح: جميع الاطراف متوافقون والقراءة النهائية غدا

ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عند الثانية من بعد ظهر اليوم، في مكتبه بالسراي الحكومي، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري، بحضور اعضاء اللجنة: وزير المال علي حسن خليل، وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، وزير الاعلام جمال الجراح، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق، وزير الاقتصاد الوطني منصور بطيش، وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب ووزير العمل كميل ابو سليمان، الامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير.

بعد الاجتماع الذي استمر حتى السابعة مساء، قال وزير الاعلام: “أنهت اللجنة صياغة مشروع البيان الوزاري بشكل نهائي، بكل فقراته ومندرجاته كما كان الرئيس الحريري قد وعد بالانتهاء منه اليوم. وستعقد اللجنة اجتماعا عند الساعة الثانية من بعد ظهر غد للقراءة الأخيرة، بعد ان يتم التصحيح ووضع الاضافات وبعض الالغاءات، والصيغة النهائية ستتم قراءتها غدا بشكل سريع، ونكون بذلك قد انجزنا البيان الوزاري بعد التوافق حوله بين جميع الاطراف المشاركة في الحكومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام