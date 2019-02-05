قماطي في ذكرى توقيع التفاهم بين حزب الله والوطني الحر: الاختلافات لن تغير تمسكنا به ونعالجها ونتجاوزها لصالح التفاهم الإستراتيجي

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي خلال لقاء أقيم في كنيسة مار مخايل لمناسبة ذكرى توقيع وثيقة التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر، أن “توقيع وثيقة التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر هو عيد للبنان لأنه يحمل للبنان الكثير من الخير والفرح والأمل، ومن هنا انطلق التفاهم”. وقال “كنا أربعة أشخاص أثناء التحضير للوثيقة على مدى 6 أشهر، وزير الخارجية جبران باسيل وغالب أبو زينب وزياد عبس وأنا”.

أضاف قماطي خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الى أنه “أثناء الإجتماع بيننا من أجل التفاهم بقيت هناك أربع نقاط خلافية إتفقنا أن نتركها للقاء الرئيس ميشال عون والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله”.

وإعتبر أن “التفاهم يضع رؤية حول الوطن والمقاومة والاستراتيجية الدفاعية ومحاربة الفساد، وهو مشروع حوار وطني لكل اللبنانيين وكان خطوة أولى بإتجاه حوار وطني لكل القوى اللبنانية”.

أضاف: “للأسف، بدلا من النظر إلى الوثيقة بإيجابية قام البعض بمواجهتها باعتبارها تحالفا بين قوتين كبيرتين في البلد والتفاهم إستمر 12 عاما وسيستمر لسنوات طويلة لأنه تفاهم صادق ومخلص وتفاهم وفاء”.

وشدد على أن “نتائج التفاهم ظهرت في الاختبار الحقيقي خلال عدوان تموز عام 2006″، موضحا أن “هذا التفاهم لا تهزه الفتن ونحن متمسكون به لأننا مقتنعون بكل ما ورد به”.

ورأى قماطي أن “التفاهم لا يعني أننا جسم واضح وأننا متفقون على كل المواقف لكنه وواضح من ناحية الإتفاق على العناوين الإستراتيجية الكبرى”، مشيرا إلى أن “الرئيس ميشال عون ليس رئيسا للبنان فقط بل هو شخصية مشرقية كبرى لكل المشرق.”

واعتبر قماطي أن “الاختلافات لن تغير تمسكنا بهذا التفاهم ونعالجها ونتجاوزها لصالح التفاهم الإستراتيجي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام