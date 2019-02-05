قماطي: التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر لا تهزه الفتن ونحن متمسكون به

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في الحكومة اللبنانية محمود قماطي أن “توقيع وثيقة التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر هو عيد للبنان لأنه يحمل للبنان الكثير من الخير والفرح والأمل”، وشدد على أن “نتائج التفاهم ظهرت في الاختبار الحقيقي خلال عدوان تموز عام 2006″، موضحا أن “هذا التفاهم لا تهزه الفتن ونحن متمسكون به لأننا مقتنعون بكل ما ورد به”.

وقال قماطي في حديث له الاثنين خلال لقاء أقيم في كنيسة مار مخايل لمناسبة ذكرى توقيع وثيقة التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر “أثناء الإجتماعات التحضيرية من أجل التفاهم بقيت هناك أربع نقاط خلافية إتفقنا أن نتركها للقاء الرئيس ميشال عون والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله”، ورأى أن “الاختلافات لن تغير تمسكنا بهذا التفاهم ونعالجها ونتجاوزها لصالح التفاهم الإستراتيجي”.

ولفت قماطي الى أن “التفاهم يضع رؤية حول الوطن والمقاومة والاستراتيجية الدفاعية ومحاربة الفساد”، وأشار الى انه “مشروع حوار وطني لكل اللبنانيين وكان خطوة أولى بإتجاه حوار وطني لكل القوى اللبنانية”، وأضاف “للأسف، بدلا من النظر إلى الوثيقة بإيجابية قام البعض بمواجهتها باعتبارها تحالفا بين قوتين كبيرتين في البلد والتفاهم إستمر 12 عاما وسيستمر لسنوات طويلة لأنه تفاهم صادق ومخلص وتفاهم وفاء”.

ورأى قماطي أن “التفاهم لا يعني أننا جسم واضح وأننا متفقون على كل المواقف لكنه وواضح من ناحية الإتفاق على العناوين الإستراتيجية الكبرى”، مشيرا إلى أن “الرئيس ميشال عون ليس رئيسا للبنان فقط بل هو شخصية مشرقية كبرى لكل المشرق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام