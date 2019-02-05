نائب رئيس الحكومة الإيطالية يلتقي مع قائد حراك “السترات الصفراء” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 5 2019 - 20:17

نائب رئيس الحكومة الإيطالية يلتقي مع قائد حراك “السترات الصفراء”

منذ 34 mins 5 February، 2019
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