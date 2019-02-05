الجراح: أنهينا البيان الوزاري بشكل نهائي وغدا يتم اقراره

أعلن وزير الإعلام في الحكومة الجديدة جمال الجراح الثلاثاء بعد الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري أن “اللجنة أنهت إقرار البيان بشكل نهائي كما وعد رئيس الحكومة سعد الحريري”، وتابع “سيكون هناك جلسة عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم غد(الاربعاء) لقراءة الصيغة النهائية وإقرارها”.

واشار الجراح في حديث له الثلاثاء الى انه “جرت بعض التصحيحات والإضافات والإلغاءات وبذلك يكون البيان قد إكتمل وتمت الموافقة عليه”، وأوضح أنه “تم إعتماد صيغة البيان الوزاري للحكومة السابقة في ما يتعلق ببند المقاومة”، ولفت الى ان “المبادرة الروسية هي الوحيدة القابلة للتعاطي معها في مسألة النزوح السوري”.

وقال الجراح “أننا كدولة ملتزمون النأي بالنفس عن الأحداث في المنطقة، ولسنا نحن من نقرر العلاقة مع سوريا، بل جامعة الدول العربية هي التي علقت عضويتها، وبالتالي نحن ملتزمون بقرار الجامعة”، بحسب تعبيره.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام