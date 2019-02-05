غرفة التحكم المروري في لبنان: جريح بحادث صدم على طريق عام بر الياس شتورا – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 5 2019 - 20:17
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
05 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الوزير قماطي في ذكرى تفاهم مار مخايل: هذا التفاهم صادق ومخلص واستراتيجي وقوي لا تهزه العواصف ولا الفتن
الوزير باسيل: التفاهم حصننا ضد "إسرائيل" والتكفير وقوة لبنان ليست بضعفه بل بقوة المقاومة وتحالفنا معها وبقوة اللبنانيين
انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري واجتماع أخير يعقد الخميس الساعة 14:00 يخصص لقراءة أخيرة
وزير الإعلام جمال الجراح: تم اعتماد صيغة البيان الوزاري للحكومة السابقة في ما يتعلق ببند المقاومة
الرئيس ميشال عون: المسيرة الاصلاحية ستشهد زخماً بعد ولادة الحكومة ويجب استئصال آفة الفساد تدريجياً
تكتل لبنان القوي: هناك ميثاقية وشراكة فعلية في الحكومة والعبرة تبقى بالإنجاز وننوي تعزيز التفاهمات والانفتاح على الجميع
وزير البيئة: سبب الرائحة الكريهة في ساحل المتن نقل نفايات مخزنة من العام 2016 إلى خلايا مطمر برج حمود
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: إذا استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا سيتم تفعيل إجراءات للردع والرد القاطع
وليد المعلم بعد لقاء شمخاني: الحكومة السورية تعتبر أن من واجبها الحفاظ على أمن القوات الإيرانية على الأراضي السورية
إعلام العدو ينشر صوراً جوية تظهر منصات أس - 300 في حالة جهوزية بعد 4 أشهر على تسليمها للجيش السوري
الإخبارية السورية: استشهاد 5 مواطنين بانفجار لغم من مخلفات جبهة النصرة في بلدة رسم الأحمر بريف حماه الجنوبي الغربي
القوات الأميركية وقوات "قسد" تمنع وصول مساعدات إغاثية من الحكومة السورية والهلال الأحمر إلى بلدة هجين بريف دير الزور
جنرال أميركي: داعش لا يسيطر سوى على 20 ميلاً مربعاً في سوريا وستتم استعادتها قبل انسحاب القوات الأميركية منها
معاريف: نتانياهو يلتقي الرئيس بوتين بموسكو في الـ 21 من الشهر الجاري لبحث "الوضع في سوريا وتعزيز التنسيق بين الجيشين"
الرئيس الشيخ روحاني: لا يرضى أي عراقي ولا أي إيراني ببقاء القوات الأميركية في العراق للتجسس على الجمهورية الإسلامية
الشيخ روحاني: الشعب الإيراني سيقف صامداً رغم الضغوط ولن ينتصر الأعداء أبداً ولا يمكن إعادة إيران 40 عاماً إلى الوراء
إيران تبدأ إنجاز خط كرمانشاه - بيستون - حميل السريع في إطار مشروع هادف للربط البري بين إيران والعراق وسوريا
رئيس تحالف الفتح هادي العامري: نرفض التواجد الأميركي البري في العراق ولن نسمح بإقامة قواعد أميركية في البلاد
وزير الدفاع الروسي: روسيا ستطور نموذجاً من منظومة كاليبر يطلق من البر وصاروخاً بعيد المدى يفوق سرعة الصوت
أردوغان: اعتراف الدول الغربية بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً لفنزويلا ينتهك مبادئ الديموقراطية والقانون الدولي
مصادر يمنية: ممثلو الوفد الوطني في لجنة الأسرى يقترحون الإفراج عن 400 أسير من الطرفين كبادرة لإنجاح اتفاق التبادل
الشرطة السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق وقفة احتجاجية نظمها محامون ومعلمون وتوقيف العديد منهم
محمود عباس: لم نكلف أحداً بالتفاوض نيابة عنا وأميركا لم تعد مؤهلة للقيام بدور الوساطة لانحيازها لصالح "إسرائيل"
مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية: لدينا معلومات دقيقة بأن الأميركيين ينقلون إرهابيي داعش إلى أفغانستان
جميعة الوفاق: عدم استقلالية القضاء البحريني وتحويل المؤسسات الأمنية إلى عدو للمواطنين لا يعززان الانتماء الوطني
أفغانستان: مقتل 26 شخصاً معظمهم جنود وعناصر شرطة في هجوم تبنته حركة طالبان على قاعدة عسكرية شمالي البلاد
الرئيس نيكولاس مادورو لترامب: من الجنون أن تفكر بإرسال جيشك إلى فنزويلا وهذه الأرض تمتلك من يدافع عنها
مسؤولون أميركيون: واشنطن أرسلت إمدادات غذائية وطبية إلى الحدود الكولومبية إلى أن يتسنى إدخالها إلى فنزويلا
ترامب: أرسلنا المزيد من القوات العسكرية إلى حدود المكسيك وسننشئ حائطاً بشرياً عند الضرورة لمنع تدفق المهاجرين
وسائل إعلام مصرية: لجنة برلمانية تقر تعديلات على الدستور تتضمن تمديد الولاية الرئاسية إلى ست سنوات
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تزور بروكسل الخميس لبحث البريكست مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي: الأربعاء هو المتمم لشهر جمادى الأولى والخميس هو أول أيام جمادى الآخرة
حزب الله يقيم مهرجاناً بعنوان "أربعون ربيعاً" في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران يتحدث فيه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأربعاء 6 شباط عند 18:30 في مجمع سيد الشهداء (ع)
انطلاق حملة تجهيز مجاهد.. للمساهمة عبر مكاتب ومندوبي هيئة دعم المقاومة الإسلامية وجميع فروع مؤسسة القرض الحسن
غرفة التحكم المروري في لبنان: جريح بحادث صدم على طريق عام بر الياس شتورا
منذ 53 mins
5 February، 2019
التعليقات
ذات صلة
مسؤول اميركي: تطوير روسيا لأسلحة تتعارض مع معاهدة الصواريخ لن يحافظ عليها
مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الثلاثاء 5-2-2019
قماطي: التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر لا تهزه الفتن ونحن متمسكون به
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}